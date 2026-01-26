Caso Almasri la Corte penale internazionale punisce l'Italia | deferita all'Assemblea degli Stati

La Corte penale internazionale ha deciso di deferire l’Italia all’Assemblea degli Stati parte, evidenziando una presunta violazione degli obblighi internazionali nel caso Almasri. La decisione sottolinea l’importanza di rispettare gli impegni internazionali e le implicazioni per il governo Meloni. Questa vicenda pone attenzione sulle responsabilità delle istituzioni italiane nel contesto del diritto internazionale.

La Corte penale internazionale ha deciso di deferire l'Italia all'Assemblea degli Stati parte. È la conferma che, per i giudici dell'Aja, nel caso Almasri il governo Meloni violò i suoi obblighi internazionali.🔗 Leggi su Fanpage.it

