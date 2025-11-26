Corte penale internazionale | Nessuna conferma dell'arresto del torturatore libico Almasri

La Corte penale internazionale conferma di non avere alcuna notizia ufficiale sull'arresto di Osama Njeem Almasri. Pochi giorni fa anche Marco Mancini, ex dirigente del DIS, a Confidential, il live show di Fanpage.it e Deepinto dedicato alle zone grigie dell'intelligence italiana, aveva messo in dubbio che fosse effettivamente in custodia. 🔗 Leggi su Fanpage.it