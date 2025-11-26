Corte penale internazionale | Nessuna conferma dell'arresto del torturatore libico Almasri
La Corte penale internazionale conferma di non avere alcuna notizia ufficiale sull'arresto di Osama Njeem Almasri. Pochi giorni fa anche Marco Mancini, ex dirigente del DIS, a Confidential, il live show di Fanpage.it e Deepinto dedicato alle zone grigie dell'intelligence italiana, aveva messo in dubbio che fosse effettivamente in custodia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Gaza, a lezione da Israele: 18 eserciti occidentali studiano il conflitto messo sotto accusa dalla Corte penale internazionale - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Donghi ( #RIS): la Corte Penale Internazionale, un anno illuminante. Estratto della seconda puntata di #SGUARDI, l'approfondimento di askanews Vai su X
Il caso Almasri non è chiuso, la Corte internazionale reclama la consegna - La vice procuratrice dell'Aja, Khan, presenta al Consiglio di Sicurezza il rapporto sulle indagini in Libia e annuncia nuovi mandati d'arresto. Si legge su avvenire.it
Roma si difende alla Corte penale internazionale: "Su Almasri nessuna violazione" - L'Italia ribadisce davanti alla Corte penale internazionale di non aver violato gli obblighi di cooperazione nel caso Almasri. Segnala ansa.it
La Corte penale ringrazia la Germania per l’arresto di Al Buti. Su Almasri l’Italia le aveva chiesto riserbo - E forse nessuno gliel’ha chiesto, com’era invece accaduto a gennaio dopo il fermo del generale Almasri ... Come scrive ilfattoquotidiano.it