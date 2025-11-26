Corte penale internazionale | Nessuna conferma dell'arresto del torturatore libico Almasri

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte penale internazionale conferma di non avere alcuna notizia ufficiale sull'arresto di Osama Njeem Almasri. Pochi giorni fa anche Marco Mancini, ex dirigente del DIS, a Confidential, il live show di Fanpage.it e Deepinto dedicato alle zone grigie dell'intelligence italiana, aveva messo in dubbio che fosse effettivamente in custodia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

