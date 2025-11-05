Almasri arrestato in Libia | Torture e crudeltà sui detenuti L’Italia lo aveva sottratto alla Corte penale internazionale

Il generale Osama Njeem Almasri, capo della “polizia giudiziaria” libica, è stato arrestato su ordine della Procura generale di Tripoli con l’accusa di aver commesso torture e violenze ai danni dei detenuti nel carcere di Mitiga, nella capitale. A comunicarlo è stessa Procura, che negli ultimi giorni ha ascoltato le testimonianze delle vittime. Almasri era stato fermato in Italia lo scorso gennaio su mandato della Corte penale internazionale, con le accuse di crimini di guerra e contro l’umanità, ma nell’arco di pochi giorni era stato scarcerato e riportato in Libia su un volo dei servizi, a causa dell’ inerzia del ministero della Giustizia che scelse di non chiedere la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Almasri arrestato in Libia: “Torture e crudeltà sui detenuti”. L’Italia lo aveva sottratto alla Corte penale internazionale

