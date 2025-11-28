Le case popolari verranno ristrutturate subito dopo lo sgombero senza tempi morti

Nuova procedura di Aler Milano per ridurre i tempi del recupero e riassegnazione degli alloggi dopo uno sgombero. L'iter prevede la presenza di un tecnico di Aler già durante la fase di sgombero, per verificare immediatamente lo stato di manutenzione e quantificare l'importo dei lavori.A quel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondisci con queste news

Fondo Fucile, quasi ultimate le strutture delle nuove case popolari Realizzate per due terzi. Ci saranno anche asilo, area verde e campo di calcio... - facebook.com Vai su Facebook

Per coloro che hanno presentato la domanda per le case popolari, pubblicato il quarto elenco delle domande complete delle dichiarazioni relative ai requisiti d'accesso e quelle carenti della documentazione che dovranno essere integrate entro il 27/11 Info sh Vai su X

Case popolari, le chiavi di 7 alloggi ristrutturati consegnate agli inquilini - Si è svolta ieri palazzo Mezzabarba, la cerimonia di consegna delle chiavi degli alloggi Sap di proprietà comunale. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Case popolari, i nuovi dati. Già 66 alloggi consegnati - Nei primi sei mesi del 2025 consegnate 66 case con una media di 11 alloggi al mese. Secondo lanazione.it

Case popolari occupate e ristrutturate con materiali di pregio - Finiture di pregio con marmi, materiali lussuosi e soluzioni architettoniche di alto livello avevano letteralmente trasformato un alloggio popolare nel quartiere napoletano di Scampia. Lo riporta ansa.it