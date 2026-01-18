Firmato l'accordo Ue-Mercosur | cosa prevede l'intesa quando entrerà in vigore e cosa cambia per l'Italia

L'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, firmato dopo 25 anni di negoziati, mira a ridurre i dazi e a favorire l'accesso ai mercati. L'intesa tutela le produzioni italiane e promuove la cooperazione economica, ma la sua entrata in vigore dipende dall'approvazione dei Parlamenti europei e dei paesi coinvolti. Di seguito, una panoramica sulle principali previsioni e implicazioni per l'Italia.

Dopo 25 anni di negoziati, l'Ue ha firmato l'accordo con il Mercosur. Un'intesa che riduce dazi, tutela le eccellenze agroalimentari e apre nuovi mercati, ma che ore deve superare l'esame politico dei Parlamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cos’è il Mercosur, cosa prevede l’accordo Ue e perché gli agricoltori stanno protestando con i trattori

Il Mercosur è un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il gruppo sudamericano composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. L’intesa prevede la riduzione delle barriere commerciali e l’apertura dei mercati. Tuttavia, alcuni agricoltori italiani protestano con i trattori, preoccupati per le possibili conseguenze sulle produzioni locali e sulla sostenibilità del settore agricolo.

Leggi anche: Usa, raggiunto l’accordo per mettere fine allo shutdown: cosa prevede l’intesa tra Dem e Repubblicani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Firmato in #Paraguay l'accordo commerciale tra #Europa e alcuni Paesi sud americani. Intanto gli #agricoltori europei continuano a protestare - facebook.com facebook

Dopo 25 anni di negoziati, firmato in Paraguay il nuovo accordo Ue-Mercosur per creare una rete di libero scambio tra Comunità Europea e America del Sud. Gli agricoltori europei: il 20 gennaio protesta a Strasburgo. Ora la parola al Parlamento Ue per il v x.com