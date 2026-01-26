Cartello nel cuore dell’industria bolognese? L’Antitrust accende un faro sul packaging

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria riguardante il settore del packaging nel distretto di Bologna, uno dei principali punti nevralgici dell’industria emiliana. L’indagine si concentra su possibili intese restrittive della concorrenza nel mercato del lavoro, evidenziando l’attenzione delle autorità verso pratiche che potrebbero influenzare la competitività del settore.

L’istruttoria riguarda Akkodis Italy, Coesia, Gd, Iema, Ima, Sia e Spaiq, colossi del settore delle macchine per il packaging. Le società avrebbero concordato di non assumere personale proveniente dalle altre imprese del gruppo, limitando così la libera circolazione dei lavoratori e alterando il mercato del lavoro. Per la prima volta l’Autorità apre un procedimento di questo tipo proprio sul mercato dell’occupazione, e non solo su prezzi o forniture. I validatori sono tecnici specializzati che certificano il corretto funzionamento delle macchine automatiche utilizzate per il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè e tabacco.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'indagine sul settore del packaging a Bologna, focalizzandosi su possibili accordi restrittivi tra aziende riguardo alle figure dei validatori.

L’Antitrust ha concluso l’indagine sul mercato dei voli domestici da e per Sicilia e Sardegna, affermando che non sono state riscontrate pratiche anticoncorrenziali, né accordi tra compagnie o manipolazioni dei prezzi.

