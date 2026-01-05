Indagine sul caro voli il verdetto dell' Antitrust | Nessun cartello sulla Sicilia

L’Antitrust ha concluso l’indagine sul mercato dei voli domestici da e per Sicilia e Sardegna, affermando che non sono state riscontrate pratiche anticoncorrenziali, né accordi tra compagnie o manipolazioni dei prezzi. La relazione evidenzia un quadro trasparente, senza evidenza di cartelli o pratiche collusive, offrendo un quadro chiaro e oggettivo sulla situazione delle tariffe aeree in queste rotte.

Caro-voli in Sicilia, l’Antitrust: “Non emergono fenomeni collusivi” - ROMA – “L’indagine condotta sui mercati delle rotte domestiche da e per la Sicilia e la Sardegna non ha fatto emergere fenomeni collusivi in relazione al funzionamento degli algoritmi di prezzo o alla ... msn.com

Il rapporto dell’Antitrust sul caro-voli per l’Isola: «Nessuna collusione tra le compagnie» - L’Authority era stata chiamata ad esprimersi sull’incremento dei prezzi a ridosso delle feste più volte denunciato dalle associazioni dei consumatori ... msn.com

A BOLZANO IL CAPPUCCINO PIU' CARO D'ITALIA Secondo l'indagine del Codacons a Bolzano si paga il cappuccino più caro d'Italia . In realtà non è sempre cosi - facebook.com facebook

#Trasporti. L'indagine chiusa dall'Antitrust non rileva comportamenti illeciti tra le compagnie aeree, ma evidenzia problemi di trasparenza nelle tariffe x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.