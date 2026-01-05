Indagine sul caro voli il verdetto dell' Antitrust | Nessun cartello sulla Sicilia
L’Antitrust ha concluso l’indagine sul mercato dei voli domestici da e per Sicilia e Sardegna, affermando che non sono state riscontrate pratiche anticoncorrenziali, né accordi tra compagnie o manipolazioni dei prezzi. La relazione evidenzia un quadro trasparente, senza evidenza di cartelli o pratiche collusive, offrendo un quadro chiaro e oggettivo sulla situazione delle tariffe aeree in queste rotte.
L’indagine Antitrust sui mercati delle rotte aeree domestiche da e per Sicilia e Sardegna non ha rilevato intese o pratiche collusive, né in relazione all’uso degli algoritmi di determinazione dei prezzi né rispetto all’andamento concreto delle tariffe, anche con riferimento a eventuali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
