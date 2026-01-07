Hai ancora la carta d’identità cartacea? Devi passare al digitale entro il 3 agosto 2026 o saranno guai

Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea sarà definitivamente sostituita dal documento digitale. Questa transizione rappresenta un passaggio importante nell’innovazione dei servizi amministrativi italiani, facilitando l’accesso e la gestione delle informazioni personali in modo più sicuro e efficiente. È importante prepararsi in tempo per evitare inconvenienti e assicurarsi di adeguarsi alle nuove modalità di riconoscimento ufficiale.

Si chiude definitivamente un capitolo della storia amministrativa italiana. L'era della carta d'identità cartacea, quel documento che per decenni ha abitato i portafogli degli italiani, volge al termine. La data da segnare in rosso sul calendario è il 3 agosto 2026: da quel giorno, il tradizionale documento cartaceo cesserà definitivamente di avere validità legale. Non importa quale scadenza sia riportata sulla vostra carta attuale. Dal 3 agosto 2026, ogni carta d'identità in formato cartaceo diventerà automaticamente invalida, trasformandosi in un pezzo di carta senza alcun valore giuridico. La decisione, formalizzata dalla circolare n.

