Danesi soddisfatto della sua Primavera | Squadra con il maggior possesso palla

La Primavera della Carrarese si è conclusa con una vittoria interna sulla Virtus Verona il 13 dicembre, terminando il 2025 con il miglior possesso palla tra le squadre. Attualmente in pausa, la squadra si prepara alla ripresa del campionato, prevista per il 17 gennaio a Carpi, dopo oltre un mese di sosta.

La Primavera della Carrarese ha chiuso il 2025 in largo anticipo con la bella vittoria interna sulla Virtus Verona del 13 dicembre scorso ed adesso stata attraversando il lungo periodo di sosta di oltre un mese visto che le ostilità riprenderanno soltanto il 17 gennaio con la trasferta di Carpi valida per la seconda giornata di ritorno. Del rendimento degli azzurrini dopo questa prima parte della stagione si è detto soddisfatto il tecnico Andrea Danesi nonostante l’attuale quinto posto nel girone A del campionato Primavera 3 non renda appieno giustizia alle prestazioni dei suoi ragazzi. "La squadra sta giocando un ottimo calcio ed esprimendosi ad alti livelli – ha evidenziato il navigato tecnico apuano - tant’è che dati alla mano, in modo oggettivo, siamo la squadra col maggior possesso palla e col maggior numero di palle gol create di tutto il campionato Primavera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

