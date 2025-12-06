Carrarese | il tecnico della Primavera è soddisfatto dei ragazzi ma non della classifica Meritavamo di più Oggi riposo Danesi | I punti non rispecchiano quanto fatto

Si chiude con il turno di riposo il girone d’andata della Primavera della Carrarese. Gli azzurrini trascorreranno la giornata di oggi da spettatori delle sfide delle altre con la consapevolezza di non poter scendere sotto la sesta posizione grazie ai 14 punti accumulati fin qui, frutto di 3 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte che ad oggi valgono l’ultimo posto della zona playoff. Un bilancio tutto sommato positivo, ma che rammarica il tecnico Andrea Danesi. "I punti – dice – non rispecchiano l’effettivo merito che avremmo dovuto conseguire sul campo. Abbiamo sbagliato solamente una partita, quella con il Carpi in casa, mentre le altre sono state giocate ad alti livelli e i ragazzi avrebbero dovuto raccogliere di più, perché siamo stati superiori a tutti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

