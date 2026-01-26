Carnival Horror Tour | itinerario dedicato alla notte magica del Carnevale tra brivido musica e brindisi nel centro antico di Napoli

Il Carnival Horror Tour di Napoli, organizzato dall’associazione DE REBUS NEAPOLIS, è un percorso dedicato alla notte del Carnevale, con un focus sulla figura della maschera. L’itinerario si svolge nel centro antico della città, offrendo un’esperienza che combina musica, atmosfere suggestive e momenti di convivialità, in un’atmosfera sobria e rispettosa delle tradizioni carnevalesche. Per il Carnevale 2026, si propone un percorso che unisce il fascino storico alla suggestione del tema centrale:

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per il Carnevale 2026 una nuova e coinvolgente edizione del Carnival Horror Tour in un itinerario che avrà come tema centrale: La Maschera. Un percorso speciale, una Napoli Magica e burlesca, in un tour dedicato ai tanti aspetti oscuri di questa antica festa nei vicoli del centro storico dove si sono snodate storie piene di mistero, e nelle piazze illuminate da storie intriganti che rievocano antichi demoni. Ma bisognerà restare guardinghi!! Vi troverete a tu per tu con la maschera più enigmaticaprovate ad indovinare..Concluderemo in un affascinante e magico locale dove insieme festeggeremo il Carnevale con suggestione, brivido e divertimento brindando alla notte in maschera del Carnevale, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

