Napoli dai tuffi fuori stagione ai tour nel centro antico | Qui Natale da incanto
Santo Stefano tra mare e cultura. Dopo la pioggia che aveva segnato i giorni precedenti, bagnanti e turisti sono tornati in massa sulle spiagge di Posillipo, tra le Monache e il Lido. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli, dai tuffi fuori stagione ai tour nel centro antico: «Qui Natale da incanto» - Dopo la pioggia che aveva segnato i giorni precedenti, bagnanti e turisti sono tornati in massa sulle spiagge di Posillipo, tra le Monache e il ... ilmattino.it
Le previsioni meteo su Napoli e Campania: ancora caldo fuori stagione, poi la pioggia - Continuano le ottobrate in Campania: l'ondata di caldo fuori stagione, è diventata di fatto una continuazione della bassa estate, e quello che una volta era il meteo tipico di fine agosto, oggi è ... fanpage.it
A Napoli anche il Natale profuma di mare C’è una tradizione che qui non stupisce nessuno, ma lascia sempre a bocca aperta chi viene da fuori: il bagno a mare il giorno di Natale. Tra risate, tuffi improvvisati e il Vesuvio che osserva in silenzio, c’è chi salut - facebook.com facebook
