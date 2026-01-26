Carnevale d' Europa a Cento torna l' appuntamento più atteso con un ricco programma di eventi

Il Carnevale d'Europa di Cento torna nel 2026 con un calendario di eventi vario e articolato. L’edizione promette di coinvolgere residenti e visitatori, offrendo momenti di intrattenimento, cultura e tradizione. Un appuntamento consolidato che, anche quest’anno, rappresenta un’occasione per scoprire le peculiarità della manifestazione e vivere un’esperienza autentica nel cuore della città.

Il Carnevale d'Europa di Cento è pronto a vivere l'edizione 2026 con un ricco calendario di eventi in programma. Tra gli ospiti della manifestazione ci sarà Rose Villain, che salirà sul palco domenica 1 febbraio, con un dj set in programma alle 16.30 e Jake la Furia, che animerà il pubblico domenica 8. Domenica 1 per tutto il giorno, ‘Il Carnevale si racconta’ un’esposizione degli antichi costumi presso l’ex Bar Italia in corso Guercino. Apertura dello spazio dalle 10 alle 13 con rivendita ufficiale dei gadget di Carnevale. A partire dalle ore 10, presso la Rocca, rievocazione storica a cura della compagnia ‘Il governatore delle antiche terre del gambero’.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

