Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero 2025 | a Giugliano in Campania il più ricco programma mai organizzato con la presenza di Mr Hyde e Ciro Ceruti

Al via 'Atmosfere di Natale – Eventi sotto l'albero 2025': musica, spettacoli, villaggi tematici e iniziative per tutta la città dal 6 dicembre al 31 dicembre.. Giugliano in Campania, 4 dicembre 2025 – È tutto pronto per gli eventi del più corposo cartellone di eventi che la città di Giugliano in Campania abbia mai visto. " Atmosfere di Natale – Eventi sotto l'albero 2025? è il titolo di una rassegna che unisce musica, teatro, laboratori per bambini, mostre, animazione nelle strade e tanti altri eventi culturali, sociali e ricreativi, che coinvolgeranno i cittadini del centro ma anche della fascia costiera.

