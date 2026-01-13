Il Carnevale civitonico colora le strade della città che balla | tutte le sfilate

Il Carnevale civitonico di Civita Castellana è un appuntamento tradizionale che anima le strade della città, conosciuta anche come la

Il Carnevale di Civita Castellana, meglio conosciuto come il Carnevale civitonico, è uno degli eventi più attesi della Tuscia. Tra sfilate di carri coloratissimi, maschere e tradizioni, il centro storico si prepara a vivere dei giorni di festa e divertimento.Le danze si aprono sabato 17 gennaio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Il Carnevale vergatese tra le sfilate storiche

Leggi anche: Cento giorni al Carnevale. Ecco le date delle sfilate. L’ultima sarà in notturna

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Civita Castellana, con O Puccio è ritornato il Carnevale storico - L'iniziativa per la prima volta è stata firmata dalla neo nata Fondazione per ... ilmessaggero.it

Ci siamo ultimi dettagli meno di un mese alla partenza!!! siamo pronti per ricevere le vostre prenotazioni!!!Le date del Carnevale Civitonico sono Domenica 8 , Domenica 15, e gran finale con estrazione della lotteria a piazza Matteotti , martedì 17 Febbraio vi a - facebook.com facebook