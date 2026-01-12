Il Carnevale Mugellano 2026 si presenta come una storica tradizione che, giunta ormai alla sua 313ª edizione, continua a rappresentare un momento importante per la comunità del Mugello. Questa manifestazione, radicata nel tempo, mantiene viva la cultura locale offrendo momenti di aggregazione e festeggiamenti, nel rispetto delle radici e delle tradizioni che caratterizzano questa regione.

La tradizione secolare del Mugello si rinnova anche quest’anno con il ritorno del Carnevale Mugellano, che giunge alla sua straordinaria 313ª edizione. Borgo San Lorenzo si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante dell’allegria toscana, accogliendo cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Carnevale mugellano – 313ª edizione

Leggi anche: Carnevale 2026 a Empoli, tutte le info

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce - Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. msn.com