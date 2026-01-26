Carcere Livorno trovati 63 involucri di hashish in un pacco di generi alimentari

Nel carcere di Livorno, agenti hanno scoperto e sequestrato 63 involucri di hashish nascosti in un pacco di generi alimentari. L’intervento ha evitato l’ingresso della sostanza illegale, contribuendo alla sicurezza dell’istituto. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga all’interno delle strutture penitenziarie.

Era stato mandato dai familiari di un detenuto. Intorno a Natale nove cellulari erano stati sequestrati durante i regolari controlli Hanno provato a far entrare della droga nel carcere di Livorno ma il loro tentativo è stato scoperto dagli agenti che ha sequestrato il tutto. Come raccontato dal Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria, il personale delle Sughere ha individuato e bloccato un pacco proveniente dai familiari e indirizzato a un detenuto di alta sicurezza all'interno del quale erano nascosti 63 involucri di hashish per un peso di circa 100 grammi. "I poliziotti hanno dimostrato grande attenzione - commenta il segretario provinciale del Sinappe Agostino Candia -.

