Carburanti prezzi al rialzo su tutta la rete

I prezzi dei carburanti stanno registrando un aumento su tutta la rete, con particolare incremento per il gasolio. Questa variazione, in linea con le previsioni, interessa sia le stazioni di servizio che gli automobilisti. È importante monitorare gli aggiornamenti per valutare eventuali ripercussioni sui costi di trasporto e sulle spese quotidiane.

In deciso aumento, come previsto, i prezzi dei carburanti alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio. In netto rialzo anche il metano. Sulle autostrade, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità servito torna a toccare i 2 eurolitro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 del 25 gennaio su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,644 eurolitro ( più 4 millesimi, compagnie 1,649, pompe bianche 1,633), diesel self service a 1,682 eurolitro ( più 6, compagnie 1,691, pompe bianche 1,664).🔗 Leggi su Ildenaro.it

Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoI prezzi dei carburanti sono in aumento, con la benzina che si avvicina ai 2 euro al litro e il gasolio in crescita.

Prezzi dei carburanti in deciso rialzo. Netta impennata per diesel e metano: le medieI prezzi dei carburanti stanno registrando un aumento significativo, con un incremento evidente soprattutto per diesel e metano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Carburanti, prezzi in deciso rialzo; Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e diesel; Carburanti, prezzi medi in lieve aumento; Vendite record per la benzina in Italia: il dato che sorprende.

Prezzi benzina, deciso rialzo dei carburanti. Netta impennata per diesel e metanoI prezzi dei carburanti alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio sono in deciso rialzo, come da previsioni. In netto rialzo anche il metano. Sulle autostrade, il prezzo medio nazional ... msn.com

Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada. lanotiziagiornale.it

Prezzi dei #carburanti in deciso rialzo. Netta impennata per #diesel e #metano: le medie #26gennaio #iltempoquotidiano x.com

Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e diesel - facebook.com facebook