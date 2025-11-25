Alessandra Hofmann si ricandida alla presidenza della Provincia di Lecco | il 24 gennaio le elezioni
Alessandra Hofmann ha ufficialmente annunciato la sua ricandidatura alla presidenza della Provincia di Lecco. Con una lettera inviata lunedì sera a tutti i sindaci, assessori e consiglieri comunali del territorio lecchese, l'attuale presidente ha reso nota la sua decisione in vista delle elezioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Lecco FM. . Il Cappello sulla Notizia | Alessandra Hofmann e Gigi Riva - facebook.com Vai su Facebook
La presidente della provincia Hofmann, gli gnomi e le capre - Entro Febbraio 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo della Presidenza della Provincia di Lecco. Riporta merateonline.it