Alessandra Hofmann si ricandida alla presidenza della Provincia di Lecco | il 24 gennaio le elezioni

Leccotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Hofmann ha ufficialmente annunciato la sua ricandidatura alla presidenza della Provincia di Lecco. Con una lettera inviata lunedì sera a tutti i sindaci, assessori e consiglieri comunali del territorio lecchese, l'attuale presidente ha reso nota la sua decisione in vista delle elezioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

alessandra hofmann ricandida presidenzaAlessandra Hofmann si ricandida alla presidenza della Provincia di Lecco: il 24 gennaio le elezioni - L'attuale presidente annuncia la sua ricandidatura con una lettera ai sindaci: "Voglio continuare a servire il territorio". Come scrive leccotoday.it

alessandra hofmann ricandida presidenzaLa presidente della provincia Hofmann, gli gnomi e le capre - Entro Febbraio 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo della Presidenza della Provincia di Lecco. Riporta merateonline.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandra Hofmann Ricandida Presidenza