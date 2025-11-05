Pistoia, 5 novembre 2025 – Alessandro Tomasi, che è stato candidato presidente per il centrodestra alle Regionali e che è coordinatore FdI in Toscana, ha deciso di proseguire il suo impegno politico da consigliere regionale eletto e come portavoce dell'opposizione. Tomasi così lascia la carica di sindaco di Pistoia. La vicesindaca Anna Maria Celesti sarà reggente in Comune fino alle elezioni comunali previste nella primavera 2026. Lo ha reso noto lo stesso Alessandro Tomasi in una conferenza stampa a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, Tomasi lascia la carica di sindaco e va in Regione. Nel 2026 le elezioni comunali