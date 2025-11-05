Pistoia Tomasi lascia la carica di sindaco e va in Regione Nel 2026 le elezioni comunali
Pistoia, 5 novembre 2025 – Alessandro Tomasi, che è stato candidato presidente per il centrodestra alle Regionali e che è coordinatore FdI in Toscana, ha deciso di proseguire il suo impegno politico da consigliere regionale eletto e come portavoce dell'opposizione. Tomasi così lascia la carica di sindaco di Pistoia. La vicesindaca Anna Maria Celesti sarà reggente in Comune fino alle elezioni comunali previste nella primavera 2026. Lo ha reso noto lo stesso Alessandro Tomasi in una conferenza stampa a Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Politica - Pistoia: il sindaco Alessandro Tomasi sempre più vicino alla Regione; manca l'ufficialità, ma sembrerebbe propenso a scegliere il Palazzo del Pegaso. - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco FdI di Pistoia, chi è Alessandro Tomasi candidato del centrodestra in Toscana - X Vai su X
Tomasi (sindaco Pistoia): «Un atto criminale che ci lascia increduli» - Il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi attraverso il suo profilo Facebook interviene in merito alla tragedia avvenuta nella serata di domenica 19 ottobre, quando uno degli autisti ... Scrive pianetabasket.com
Pistoia stavolta al centro della sfida: "Ma il rischio resta la marginalità" - E questo non soltanto perché il candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione è il sindaco Alessandro Tomasi, ma anche ... Da lanazione.it
Meloni suona la carica per Tomasi: «Contro la logica delle roccaforti» - Giorgia Meloni suona la sveglia al popolo del centrodestra toscano riunito in piazza San Lorenzo per la chiusura della campagna ... corrierefiorentino.corriere.it scrive