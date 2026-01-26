Capitale del mare 2026 | ecco il dossier della candidatura di Gaeta | Un modello nazionale

Gaeta ha presentato la sua candidatura a Capitale italiana del Mare 2026, proponendosi come modello nazionale per valorizzare il patrimonio marittimo e culturale. La proposta mira a promuovere uno sviluppo sostenibile e a rafforzare il ruolo della città come punto di riferimento nel settore marittimo. Il dossier ufficiale evidenzia le potenzialità di Gaeta e il suo impegno a rappresentare un esempio di eccellenza nel contesto nazionale.

Un progetto che si fonda su tre pilastri e si articola in 42 eventi, 16 opere pubbliche permanenti e un volume di investimenti stimato tra 45 e 50 milioni di euro La scorsa settimana è stata ufficializzata la candidatura di Gaeta a Capitale italiana del Mare 2026. Una candidatura che al momento può contare su un partenariato di straordinaria ampiezza che coinvolge diversi attori tra cui la Regione Lazio guidata dal presciente Francesco Rocca che nei giorni scorsi ha invitato a fare “squadra” proprio intorno al nome della città de Golfo. Ma ci sono poi anche le due province di Latina e Caserta, le due Aree metropolitane di Napoli e Roma, 22 Comuni costieri, la Camera di Commercio Frosinone Latina con il Presidente Giovanni Acampora, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e oltre 80 partner tra enti pubblici, istituti scolastici, fondazioni, associazioni e imprese.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La Città Metropolitana di Napoli esprime il proprio sostegno alla candidatura di Gaeta a Capitale del Mare 2026.

