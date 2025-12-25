Gaeta ufficializza la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026

Gaeta, 25 dicembre 2025 – Gaeta parteciperà al bando nazionale per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del mare”. L’iniziativa, promossa dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze, nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente marino, incentivare un uso sostenibile delle risorse e favorire lo sviluppo dell’economia blu, in linea con le strategie europee e con il Piano del mare 2023-2025. Ad annunciare la candidatura è stato il sindaco Cristian Leccese, che nel rendere noto il motto del dossier: “Oltre l’orizzonte, nelle radici dell’Essere!” ha sottolineato come questo progetto rappresenti una naturale prosecuzione del profondo rapporto che unisce da sempre Gaeta al mare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

