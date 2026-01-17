Napoli per Gaeta Manfredi | Pieno sostegno alla candidatura a Capitale del Mare 2026

La Città Metropolitana di Napoli esprime il proprio sostegno alla candidatura di Gaeta a Capitale del Mare 2026. Riconoscendo il patrimonio storico e culturale della città, si sottolinea l’importanza strategica di Gaeta nel contesto del Mediterraneo, evidenziando il ruolo che può svolgere come punto di riferimento per la promozione delle eccellenze marittime e turistiche della regione.

La Città Metropolitana di Napoli si schiera a favore della città della Riviera di Ulisse, riconoscendone il valore storico-culturale e il ruolo strategico nel Mediterraneo. Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ufficialmente espresso il proprio convinto sostegno alla candidatura di Gaeta quale Capitale Italiana del Mare 2026, inviando una lettera formale al Sindaco della città costiera, Cristian Leccese. Nella missiva, Manfredi sottolinea come Gaeta rappresenti da secoli “ un presidio fondamentale della cultura marittima del Mediterraneo”, un luogo dove storia, identità, tradizioni marinare e vocazione portuale si intrecciano in modo autentico e profondo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

