Joe Bastianich, a teatro con lo spettacolo sulla sua vita “ Money – Il bilancio di una vita ”, è stato ospite oggi 5 novembre, a Radio2 Stai Serena. L’imprenditore, che è nato e cresciuto in America, ha commentato l’elezione del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani: “Io ho votato, ora devo digerire un po’ la situazione. Io sono per l’uguaglianza e la giustizia, anche se ci sono tante cose su cui non sono d’accordo, speriamo che faccia il meglio per la città”. “Io sono cresciuto a New York negli Anni 70 e 80, quando c’era la musica, c’erano gli artisti, la diversità culturale, ora è cambiata tantissimo ed è diventata una città solo per i ricchi, e questo non va bene – ha proseguito – Ora a livello economico sarà un peso che dobbiamo sopportare tutti di più, perché sicuramente aumenteranno le tasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mamdani sindaco di New York? Ci sono cose su cui non sono d’accordo. Mi preoccupa Trump se la democrazia per lui non va bene, reagisce in maniera forte”: così Joe Bastianich