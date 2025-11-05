Mamdani sindaco di New York? Ci sono cose su cui non sono d’accordo Mi preoccupa Trump se la democrazia per lui non va bene reagisce in maniera forte | così Joe Bastianich
Joe Bastianich, a teatro con lo spettacolo sulla sua vita “ Money – Il bilancio di una vita ”, è stato ospite oggi 5 novembre, a Radio2 Stai Serena. L’imprenditore, che è nato e cresciuto in America, ha commentato l’elezione del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani: “Io ho votato, ora devo digerire un po’ la situazione. Io sono per l’uguaglianza e la giustizia, anche se ci sono tante cose su cui non sono d’accordo, speriamo che faccia il meglio per la città”. “Io sono cresciuto a New York negli Anni 70 e 80, quando c’era la musica, c’erano gli artisti, la diversità culturale, ora è cambiata tantissimo ed è diventata una città solo per i ricchi, e questo non va bene – ha proseguito – Ora a livello economico sarà un peso che dobbiamo sopportare tutti di più, perché sicuramente aumenteranno le tasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il nuovo primo cittadino sfida Trump Un uomo di 35 investe decine di persone dopo aver urlato Allah Akbar nell’Isola d’Oléron sulla costa occidentale francese. Arrestato mentre tentava di bruciare il mezzo. Per - facebook.com Vai su Facebook
Ronzulli: "Il sindaco di New York è stato votato da gente poverina e credulona. Non si può governare con gli slogan eh". Meglio di qualunque AI #Mamdani #lariachetira - X Vai su X
Elezioni a New York, Mamdani è il nuovo sindaco. Virginia e New Jersey ai Dem. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni a New York, Mamdani è il nuovo sindaco. Come scrive tg24.sky.it
Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché è una vittoria storica - Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tu ... Segnala vanityfair.it
“Mamdani sindaco di New York: giovane, di sinistra e musulmano. Ci vuole un sindaco cristiano a Riad per far vedere che il mondo sta cambiando”: così Fiorello - Durante "La Pennicanza" su Rai Radio2, lo showman commenta l'elezione di Mamdani a sindaco di New York con la sua solita ironia. Scrive ilfattoquotidiano.it