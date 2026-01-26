Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha commentato la recente vittoria contro il Parma, sottolineando la competitività del campionato e l'importanza di mantenere alta la concentrazione. Ha inoltre evidenziato come, nonostante la Roma sia in testa, la squadra rimane pronta a intervenire e a dare del filo da torcere, dimostrando determinazione e attenzione ai dettagli per raggiungere gli obiettivi stagionali.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa al termine della netta vittoria con il Parma in campionato. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza dopo la vittoria interna col Parma. PARTITA – « Volevamo partire forte, lo abbiamo fatto ma dopo il gol abbiamo rallentato, questo non mi è piaciuto, l’ho detto nell’intervallo e sono soddisfatto del secondo tempo. Siamo state più propositive, abbiamo sbagliato meno. Loro segnavano poco ma subivano poco e sapevamo non sarebbe stato facile, loro giocano e non si chiudono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «La Roma è in fuga ma se alza le mani noi le arriviamo sotto»

