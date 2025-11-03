Crollo Torre dei Conti a Roma operaio sotto le macerie Si scava con le mani i soccorritori | Arriviamo

Ilmessaggero.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corsa contro il tempo per cercare di salvare l'operaio, un 66enne romeno, rimasto bloccato sotto le macerie, dopo il doppio crollo, di questa mattina, di una parte della Torre dei Conti, in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

crollo torre dei conti a roma operaio sotto le macerie si scava con le mani i soccorritori arriviamo

© Ilmessaggero.it - Crollo Torre dei Conti a Roma, operaio sotto le macerie. Si scava con le mani, i soccorritori: «Arriviamo»

Altre letture consigliate

crollo torre conti romaIl momento del secondo crollo della Torre dei Conti a Roma - Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. Come scrive ilgiornale.it

crollo torre conti romaRoma, due crolli alla Torre dei Conti: un operaio ancora sotto le macerie - Si tratta di un uomo di 64 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato affidato al personale del 118. Segnala vanityfair.it

crollo torre conti romaRoma, il crollo della Torre de' Conti in diretta - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Torre Conti Roma