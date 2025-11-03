Crollo Torre dei Conti a Roma operaio sotto le macerie Si scava con le mani i soccorritori | Arriviamo
Corsa contro il tempo per cercare di salvare l'operaio, un 66enne romeno, rimasto bloccato sotto le macerie, dopo il doppio crollo, di questa mattina, di una parte della Torre dei Conti, in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
"Se la Torre dei Conti è crollata, è colpa del governo italiano che spende i soldi per l'Ucraina". Questo è quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zakharova, a seguito del crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali avv - facebook.com Vai su Facebook
Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto? - X Vai su X
Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti a Roma - Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. Come scrive ilgiornale.it
Roma, due crolli alla Torre dei Conti: un operaio ancora sotto le macerie - Si tratta di un uomo di 64 anni, che ha riportato un trauma cranico ed è stato affidato al personale del 118. Segnala vanityfair.it
Roma, il crollo della Torre de' Conti in diretta - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Lo riporta ilgiornale.it