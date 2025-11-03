Crollo a Roma durante una ristrutturazione i soccorritori entrano in contatto con l' operaio sotto le macerie | Arriviamo
Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, dove stamattina una parte della storica struttura in ristrutturazione è crollata travolgendo gli operai al lavoro. Quattro sono stati estratti vivi, mentre uno è ancora intrappolato sotto le macerie. I vigili del fuoco, entrati all’interno della torre, stanno rimuovendo i detriti sia con gli aspiratori. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Roma, il momento del secondo crollo alla Torre dei Conti - Nelle immagini, il crollo di un'altra parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma, durante le operazioni di soccorso dopo il primo cedimento durante i lavori di ... Come scrive libero.it
Crollo alla Torre dei Conti a Roma: paura vicino ai Fori Imperiali, un operaio ferito e inchiesta aperta - Crollo alla Torre dei Conti a Roma: un operaio ferito, quattro tratti in salvo. Riporta romait.it
Il momento del secondo crollo della torre dei Conti ai Fori Imperiali: il video - È crollata questa mattina a Roma una parte della Torre dei Conti, in via dei Fori Imperiali, coinvolgendo quattro operai impegnati nei lavori di ristrutturazione della struttura. Come scrive msn.com