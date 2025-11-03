Crollo a Roma durante una ristrutturazione i soccorritori entrano in contatto con l' operaio sotto le macerie | Arriviamo

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, dove stamattina una parte della storica struttura in ristrutturazione è crollata travolgendo gli operai al lavoro. Quattro sono stati estratti vivi, mentre uno è ancora intrappolato sotto le macerie. I vigili del fuoco, entrati all’interno della torre, stanno rimuovendo i detriti sia con gli aspiratori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

