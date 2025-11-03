Topi morti montagne di escrementi e malattie è un vero e proprio lager | le foto choc di un canile abusivo a Taormina
Topi morti, escrementi e guaiti strazianti. Questo è lo scenario drammatico in un canile a Taormina scoperto dagli operatori del corpo Agroforestale e dalla Polizia Municipale. Le foto pubblicate su Facebook da Cateno De Luca mostrano i cagnolini in condizioni fatiscenti, sporchi e ammalati. I 31 cani farebbero parte di un giro illegale di vendita di cuccioli di razza, in particolare si tratta di maltesi spritz, Barboncini e altre razze. Tra le carcasse dei topi e le montagne di escrementi, gli animali erano pieni di nodi, croste e pulci sia per i più adulti che per i cuccioli. Si è dovuto procedere con tosature e pulizie profonde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
