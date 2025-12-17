Burana animali portati in salvo Indagini in corso sul canile ’lager’
Sono state tratte in salvo quattro cani trovati in pessime condizioni a Burana, in un presunto canile lager. Le autorità stanno portando avanti indagini approfondite per accertare eventuali illeciti e garantire la tutela degli animali, mentre i cani sono stati affidati alle cure degli operatori. La situazione rimane sotto stretto controllo.
Sono al sicuro i quattro cani ritrovati in condizioni di abbandono a Burana, ma provvedimenti e indagini procedono serrate. Sono stati salvati, lunedì scorso, dai Carabinieri Forestali, i veterinari Ausl e dai volontari di Oipa, l’organizzazione internazionale protezione animali, che ha una convenzione con i comuni dell’Alto Ferrarese. Un intervento congiunto che ha portato alla scoperta di "Cani detenuti in pessime condizioni in box fatiscenti - conferma Oipa Ferrara - di alcune carcasse all’interno dell’area privata. Gli animali vivi sono stati sequestrati - spiega - e il custode sarà denunciato all’autorità giudiziaria". Ilrestodelcarlino.it
Burana, animali portati in salvo. Indagini in corso sul canile ’lager’ - Una questione che non abbiamo seguito noi ma i Carabinieri Forestali". ilrestodelcarlino.it
