Cani denutriti vivevano nel fango esposti alle intemperie o chiusi in un negozio | 15 animali salvati scatta il sequestro per maltrattamento

Quindici cani salvati dal maltrattamento a Fara Filiorum Petri, in un'operazione congiunta del servizio veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti, diretto da Giovanni Di Paolo, e della polizia locale. È l'esito di due interventi di controllo del benessere animale scattati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

