Il direttore di Tg Luigi Bacialli aggredito in pieno centro | Uno sconosciuto lo ha accusato di aver fatto urinare i cani sul suo portone

Nel cuore di Treviso, il direttore di Tg Luigi Bacialli è stato aggredito da un individuo sconosciuto mentre passeggiava con i suoi cani. L'uomo ha accusato Bacialli di aver fatto urinare i cani sul suo portone, scatenando un violento confronto. Un episodio che ha suscitato sconcerto e attenzione sulla sicurezza e il rispetto nelle vie centrali della città.

Stava passeggiando nel centro di Treviso con i suoi cani come d'abitudine, quando uno sconosciuto lo ha aggredito in strada. La vittima è Luigi Bacialli, direttore del network televisivo Medianordest. L'aggressione è avvenuta nella mattinata di venerdì 19 dicembre a pochi passi dal comando dei.

Luigi Bacialli è stato aggredito mentre passeggiava in centro a Treviso.

Il direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, 71 anni, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Treviso per accertamenti dopo essere stato

Solidarietà al direttore di Medianordest Luigi Bacialli, aggredito questa mattina da un uomo, residente nella zona di via Cornarotta. Un'aggressione del tutto immotivata e priva di senso, pare per un piccolo inconveniente legato ai cani, da condannare senza

Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest. Il giornalista è stato colpito alla testa ma non è grave

