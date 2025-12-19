Il direttore di Tg Luigi Bacialli aggredito in pieno centro | Uno sconosciuto lo ha accusato di aver fatto urinare i cani sul suo portone

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Treviso, il direttore di Tg Luigi Bacialli è stato aggredito da un individuo sconosciuto mentre passeggiava con i suoi cani. L'uomo ha accusato Bacialli di aver fatto urinare i cani sul suo portone, scatenando un violento confronto. Un episodio che ha suscitato sconcerto e attenzione sulla sicurezza e il rispetto nelle vie centrali della città.

Stava passeggiando nel centro di Treviso con i suoi cani come d'abitudine, quando uno sconosciuto lo ha aggredito in strada. La vittima è Luigi Bacialli, direttore del network televisivo Medianordest. L'aggressione è avvenuta nella mattinata di venerdì 19 dicembre a pochi passi dal comando dei. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest, aggredito in centro a Treviso

Leggi anche: Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Il direttore Luigi Bacialli aggredito a Treviso; Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore Tg Medianordest; Addio a Mario Borsato, lo stilista della piazza; Le Altre Stagioni: dal barocco al nuovo mondo: doppio appuntamento nella Chiesa di San Francesco a Terni.

direttore tg luigi bacialliLuigi Bacialli, direttore del tg aggredito in centro: «I tuoi cani hanno urinato sotto casa mia». Poi le botte alla testa. Stefani: «Gesto da condannare» - Già direttore de Il Gazzettino dal 2001 a luglio 2006 e attuale direttore dei tg di ... ilgazzettino.it

direttore tg luigi bacialliLuigi Bacialli, direttore del tg aggredito in centro finisce in ospedale: «I tuoi cani hanno urinato sotto casa mia». Poi le botte alla testa - Luigi Bacialli è stato aggredito mentre passeggiava in centro a Treviso. msn.com

direttore tg luigi bacialliAggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore dei Tg Medianordest - Il direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, 71 anni, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Treviso per accertamenti dopo essere stato ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.