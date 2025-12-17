camion in fiamme sulla fipili tratto chiuso e poi riaperto in azione vigili del fuoco e mezzi di soccorso

Un incendio coinvolge un camion sulla FiPiLi, causando la chiusura temporanea del tratto. Vigili del fuoco e mezzi di soccorso sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza. Dopo alcune ore di chiusura, la strada è stata riaperta al traffico. L’incidente ha provocato disagi ai viaggiatori, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento.

Ponsacco, 17 dicembre 2025 – Ancora disagi sulla FiPiLi a causa di un mezzo in fiamme. Ad andare a fuoco, stando alle prime informazioni, è stato un mezzo pesante. Sul posto sono stati immediatamente richiamati i vigili del fuoco, in azione insieme ai mezzi di soccorso. Dove è accaduto. E’ successo intorno alle 19 nei pressi dell’area di servizio dopo l’uscita di Ponsacco, in direzione mare. Per consentire il passaggio dei mezzi, lo svincolo è stato chiuso, mentre il tratto interdetto alla circolazione è stato quello che va da Ponsacco fino alla diramazione con Pisa. I disagi sono durati oltre un’ora, dopodichè la strada è stata riaperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

