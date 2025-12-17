Camion in fiamme sulla FiPiLi tratto chiuso e poi riaperto In azione vigili del fuoco e mezzi di soccorso
Un incendio coinvolge un camion sulla FiPiLi, causando la chiusura temporanea del tratto. Vigili del fuoco e mezzi di soccorso sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza. Dopo alcune ore di chiusura, la strada è stata riaperta al traffico. L’incidente ha provocato disagi ai viaggiatori, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento.
Ponsacco, 17 dicembre 2025 – Ancora disagi sulla FiPiLi a causa di un mezzo in fiamme. Ad andare a fuoco, stando alle prime informazioni, è stato un mezzo pesante. Sul posto sono stati immediatamente richiamati i vigili del fuoco, in azione insieme ai mezzi di soccorso. Dove è accaduto. E’ successo intorno alle 19 nei pressi dell’area di servizio dopo l’uscita di Ponsacco, in direzione mare. Per consentire il passaggio dei mezzi, lo svincolo è stato chiuso, mentre il tratto interdetto alla circolazione è stato quello che va da Ponsacco fino alla diramazione con Pisa. I disagi sono durati oltre un’ora, dopodichè la strada è stata riaperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Camion in fiamme sulla FiPiLi, tratto chiuso e code. In azione vigili del fuoco e mezzi di soccorso
Leggi anche: Camion in fiamme in galleria: chiuso tratto dell'A1
Guasticce, camion a fuoco in Fi-Pi-Li: chiuso un tratto della superstrada; FiPiLi, tir in fiamme all'interporto provoca code chilometriche verso Livorno e strada ancora chiusa dopo ore; Incognita FiPiLi anche sul 2026. “Il pedaggio per ora non è previsto”. Il punto su strade e autostrade toscane; Enorme colonna di fumo nero in Fi-Pi-Li: tir in fiamme.
Camion in fiamme sulla FiPiLi, tratto chiuso e code. In azione vigili del fuoco e mezzi di soccorso - E’ successo all’altezza dell'area di servizio dopo lo svincolo di Ponsacco, in direzione mare. msn.com
Tir in fiamme sulla FiPiLi, chiuso un tratto della superstrada - Livorno, code e disagi tra lo svincolo con l’A12 e Interporto est a causa del mezzo in fiamme. lanazione.it
Guasticce, camion a fuoco in Fi-Pi-Li: chiuso un tratto della superstrada - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi sulla strada di grande comunicazione all'altezza del km 72 tra le uscite Est e Ovest dell'Interporto ... livornotoday.it
Cisterna in fiamme Fi Pi Li
Un camion per la produzione di asfalto ha preso fuoco lungo una strada a Gornate Olona la mattina di mercoledì 17 dicembre. Appena si è accorto delle fiamme che stavano divampando nel cassone, il conducente è riuscito a posizionare il mezzo in sicurezza - facebook.com facebook
Fi-Pi-Li bloccata: camion avvolto dalle fiamme x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.