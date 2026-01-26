Il Manchester United guidato da Michael Carrick ha continuato a mostrare miglioramenti, ottenendo una vittoria significativa sul campo dell'Arsenal. Dopo aver superato il Manchester City nel derby, questa affermazione conferma la crescita della squadra sotto la sua guida. I cambi di formazione e i ruoli assegnati hanno contribuito a un gioco più equilibrato e organizzato, segnando un passo importante nel percorso di stabilizzazione e sviluppo del club.

Il Manchester United di Michael Carrick ha conquistato un altro scalpo importante. Dopo aver battuto il Manchester City nel derby ecco la vittoria sul campo dell’Arsenal. The Athletic racconta la progressione di Carrick da quando ha preso in mano lo United. Carrick ha rimesso in pista lo United. Si legge sull’Athletic: “Non siamo ancora ai livelli del celebre “tirate fuori il contratto” di Rio Ferdinand negli studi di Bt Sport dopo la rimonta contro il Paris Saint-Germain, ma se la domanda era già nell’aria dopo il derby di Manchester, ora il dibattito è destinato a crescere. Se Carrick riesce a battere le due migliori squadre del Paese in due weekend consecutivi, non merita almeno di essere preso in considerazione per l’incarico a tempo pieno in estate?” “C’è chi direbbe di sì e chi, invece, sostiene che sia ancora presto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cambi sensati e giocatori nei ruoli adatti: la rivoluzione semplice di Carrick allo United

Manchester United, Carrick in pole per la panchina ad interimIl Manchester United ha deciso di affidarsi a un tecnico interno come interim dopo l’eliminazione in FA Cup.

Manchester United, Carrick in pole per la panchina ad interimIl Manchester United sta valutando la nomina di Michael Carrick come nuovo allenatore ad interim, in seguito alla recente eliminazione in FA Cup.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mourinho fa quattro cambi all’intervallo e attacca i giocatori: Non mi piace chi mi tradisceLo stile di José Mourinho resta inconfondibile in ogni sua avventura e anche al Benfica si è fatto sentire forte e chiaro. La sua squadra ha vinto la partita di Coppa del Portogallo contro l'Atletico ... fanpage.it

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero - facebook.com facebook