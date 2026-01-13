manchester united carrick in pole per la panchina ad interim

Il Manchester United sta valutando la nomina di Michael Carrick come nuovo allenatore ad interim, in seguito alla recente eliminazione in FA Cup. La scelta mira a garantire stabilità e continuità alla squadra fino alla fine della stagione, affidando a una figura interna il compito di guidare il club nelle prossime gare. Questa decisione riflette l’obiettivo del club di mantenere un percorso solido in un momento di transizione.

Il Manchester United ha scelto la strada della continuità. Dopo l’ennesima battuta d’arresto stagionale, maturata con l’eliminazione in FA Cup, il club si prepara a riaffidarsi a una figura interna per traghettare la squadra fino al termine dell’annata. In cima alla lista, ormai con netto margine, c’è Michael Carrick. Carrick in pole per la panchina ad interim. La sconfitta contro il Brighton ha di fatto chiuso il capitolo Darren Fletcher alla guida tecnica. Da lì, una riflessione rapida ma profonda, che ha portato la dirigenza a restringere il campo. Carrick, ex colonna dei Red Devils, è emerso come soluzione preferita rispetto a Ole Gunnar Solskjaer, inizialmente sondato ma poi scivolato indietro nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Michael Carrick in pole position to be Manchester United interim head coach - LONDON (ENGLAND) (ITALPRESS) – The Manchester United board is looking for an interim manager following the dismissal of Ruben Amorim, 14 months after his arrival at the club. italpress.com

Il Manchester United annuncia Michael Carrick: è il dodicesimo allenatore dall’addio di Sir Alex Ferguson - Per l’ex centrocampista un ritorno da traghettatore, con un ciclo breve ma un calendario subito ad alta tensione. fanpage.it