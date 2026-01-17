Mercato Camarda verso il ritorno al Milan | dovrebbe lasciare subito il Lecce per due motivi

Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan classe 2008 attualmente in prestito al Lecce, è previsto tornare alla squadra di origine nella prossima settimana di mercato. La decisione si basa su motivazioni legate alle strategie del club e alle opportunità di sviluppo del giocatore. Il trasferimento rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Camarda e nel progetto complessivo del Milan.

Francesco Camarda, classe 2008, giovane attaccante del Milan attualmente in prestito al Lecce, dovrebbe tornare a Milano dalla prossima settimana di mercato. Il rientro con sei mesi di anticipo è dovuto principalmente a due fattori importanti Domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro', Milan e Lecce si sfideranno per la 21^ giornata della Serie A 2025-2026: al termine del match, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, le dirigenze dei due club avranno un faccia a faccia di mercato per definire il futuro di Francesco Camarda. Il giovane attaccante classe 2008, infatti, la scorsa estate si è trasferito dal Milan al Lecce in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del club di Via Aldo Rossi.

