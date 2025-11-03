La Champions League 2025-2026 sta per tornare in scena con il quarto turno della “Fase Campionato”, che mette in palio punti pesantissimi in vista della definizione di una classifica che vede le squadre arrivare a metà del proprio percorso. Gare in programma fra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, con anche le squadre italiane impegnate: impegni interni per Napoli, Juventus e Inter, rispettivamente contro Eintracht Francoforte, Sporting e Kairat Almay, trasferta invece per l’Atalanta, attesa sul campo del Marsiglia Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle diciotto partite valevoli per la quarta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Champions League di calcio: orari 4-5 novembre, streaming, partite su Sky, TV8 e Prime