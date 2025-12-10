Pronostico Bayer Leverkusen-Newcastle | sorpasso possibile grazie a questa statistica

Il match tra Bayer Leverkusen e Newcastle, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà mercoledì alle 21:00. Un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica e tentare il sorpasso, grazie a statistiche chiave che potrebbero influenzare l’esito della partita.

Bayer Leverkusen-Newcastle è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Bayer Leverkusen due settimane fa ha migliorato sensibilmente la propria classifica nel maxi-girone di Champions League facendo il colpaccio in casa del Manchester City di Pep Guardiola, senza alcun dubbio il risultato più sorprendente dell’ultima giornata di League Phase. La squadra di Kasper Hjulmand all’Etihad Stadium producendo il minimo sforzo – successo per 2-0 tirando a malapena due volte in porta – ha portato a casa una vittoria storica ed allo stesso tempo importantissima in ottica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it