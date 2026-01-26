Calciomercato Milan contatti per Dragusin Loftus-Cheek e Fofana novità in arrivo

Sul calciomercato del Milan, si registrano aggiornamenti su Dragusin, con contatti avviati per il difensore. Inoltre, si parla di possibili novità in arrivo riguardo a Loftus-Cheek e Fofana, che potrebbero rafforzare la rosa rossonera. Ecco le principali notizie del giorno, lunedì 26 gennaio 2026.

Sono tante le novità sul calciomercato del Milan emerse nel corso della mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Non potrebbe essere altrimenti perché, tra un impegno di campo e l'altro (ieri pareggio, 1-1, del Diavolo allo stadio 'Olimpico' contro la Roma), va considerato come da oggi si entri nell'ultima settimana della sessione invernale e, pertanto, nella fase più rovente delle trattative. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Si procede spediti, verosimilmente però per il prossimo calciomercato estivo, verso il riscatto di Álex Jiménez da parte del Bournemouth: al termine di questa stagione, il difensore spagnolo, classe 2005, sarà ufficialmente un ex giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Aston Villa su Loftus-Cheek: primi contatti, Milan avvisatoL'Aston Villa ha iniziato i primi contatti esplorativi con il gruppo Stellar Group, che rappresenta Ruben Loftus-Cheek, per un possibile trasferimento.

Milan-Gila, arriva l’annuncio che gela i rossoneri: Nessun contattoNella giornata di oggi si è parlato di un possibile accordo tra Milan e Lazio per Gila con il difensore spagnolo verso i rossoneri in estate per una somma intorno ai 20 milioni di euro. calciomercato.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: Maldini è della Lazio, En-Nesyri-Juve salta, ipotesi Kolo Muani. Roma su CarrascoCalciomercato in diretta, le news di oggi 26 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

#calciomercato Contatto #Tare e Tottenham per il prestito di #Dragusin: i dettagli. E occhio a #Gila ... #milan #SempreMilan x.com

