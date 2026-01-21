L'Aston Villa ha iniziato i primi contatti esplorativi con il gruppo Stellar Group, che rappresenta Ruben Loftus-Cheek, per un possibile trasferimento. Al momento, non sono state presentate offerte ufficiali al Milan, club attualmente proprietario del giocatore. La situazione rimane aperta, con negoziati che potrebbero evolversi nel prossimo periodo.

L’ Aston Villa ha avviato contatti esplorativi per Ruben Loftus-Cheek. Il club inglese ha parlato con il gruppo Stellar Group, che cura gli interessi del centrocampista, ma al momento non è stata presentata alcuna proposta al AC Milan. Il movimento nasce dall’emergenza a centrocampo per la squadra di Unai Emery, costretta a intervenire dopo l’infortunio di Boubacar Kamara. L’idea è aggiungere un profilo fisico e d’esperienza: Loftus-Cheek è uno dei nomi sondati, ma la fase è ancora preliminare. Non si è entrati nel merito della formula né di cifre. Sul tavolo, però, c’è un altro elemento: il centrocampista ha già avviato dialoghi per il rinnovo con il Milan. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Aston Villa su Loftus-Cheek: primi contatti, Milan avvisato

Milan, sirene inglesi: l’Aston Villa piomba su Loftus-CheekL’interesse dell’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek apre nuovi scenari sul suo futuro a Milano.

Calciomercato, ‘rumors’ dall’Inghilterra: “Kamara k.o., l’Aston Villa pensa a Loftus-Cheek del Milan”Le ultime notizie dal calciomercato inglese segnalano che Kamara potrebbe essere indisponibile, spingendo l'Aston Villa a considerare Loftus-Cheek del Milan come possibile rinforzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roma, con Bailey è già finita: prestito interrotto, torna all'Aston Villa; Diretta live calciomercato 12 gennaio 2026, Juve su Oscar Mingueza, risvolto Loftus-Gatti, Lookman in Turchia; Roma, perso Raspadori è tutto fatto per Vaz. Ora si prova per Malen ma c'è l'Atletico; Chi tira il rigore? Leao pronto ad andare sul dischetto ma Allegri sceglie Nkunku.

Dall'Inghilterra: l'Aston Villa piomba su Loftus-Cheek per sostituire l'infortunato KamaraSi era parlato molto della Lazio, ma potrebbe esserci un ritorno in Inghilterra nel futuro di Ruben Loftus-Cheek. Come riporta oggi ... sportmediaset.mediaset.it

Il Milan valuta il futuro di Loftus-Cheek tra rinnovo e interesse dell’Aston VillaIl potenziale interesse dell’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek e i negoziati per il rinnovo del contratto con il Milan si intrecciano in un momento cruciale per il club rossonero. Il centrocampista i ... notiziemilan.it

Un addio rapido, pochi sorrisi e una valigia pronta prima del previsto. L’avventura di Leon Bailey in giallorosso si è chiusa senza fare rumore. L’attaccante ha lasciato la Roma con sei mesi d’anticipo, tornando all’Aston Villa dopo appena undici presenz - facebook.com facebook

Dall'Inghilterra: l' #AstonVilla pensa a #LoftusCheek per sostituire l'infortunato Kamara #MilanPress x.com