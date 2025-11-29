Milan-Lazio infortunio all’inguine per Fofana | dentro Loftus-Cheek | Serie A News

Pianetamilan.it | 29 nov 2025

Youssouf Fofana esce a metà ripresa di Milan-Lazio, lasciando il posto in campo a Ruben Loftus-Cheek, per un infortunio all'inguine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lazio infortunio all8217inguine per fofana dentro loftus cheek serie a news

© Pianetamilan.it - Milan-Lazio, infortunio all’inguine per Fofana: dentro Loftus-Cheek | Serie A News

