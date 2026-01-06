Daniel Maldini-Lazio contatto decisivo in serata per chiudere | ESCLUSIVO CMIT

Si avvicina la possibile cessione di Daniel Maldini alla Lazio, con l’attaccante dell’Atalanta come potenziale rinforzo per l’attacco di Maurizio Sarri. La trattativa si sta sviluppando nelle ultime ore, e le parti sembrano vicine a trovare un accordo. Restano da attendere conferme ufficiali, mentre la situazione si configura come una delle più rilevanti in questa finestra di mercato.

Sembra essere sempre più vicino l’arrivo di Daniel Maldini alla Lazio con l’attaccante dell’Atalanta che potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri. La cessione di Castellanos ha aperto una voragine in attacco in casa Lazio con i biancocelesti che, avendo avuto il mercato bloccato durante la scorsa estate, si sono ritrovati con i calciatori contati nel reparto offensivo. Daniel Maldini-Lazio, ci siamo (Ansa Foto) – calciomercato.it Daniel Maldini è diventato un obiettivo concreto già da qualche giorno con la punta classe 2001 che sarebbe alla ricerca di una nuova avventura per rilanciare la propria carriera, non essendo riuscito a conquistare un ruolo da protagonista con la maglia dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

