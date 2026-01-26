Calciomercato Lazio preso il pronipote di Gigi D’Alessio

Nel calciomercato della Lazio, si segnalano diverse novità, tra cui l’acquisto del pronipote di Gigi D’Alessio. Mentre sul campo i biancocelesti si preparano alle prossime sfide dopo il pareggio contro il Lecce, la società prosegue anche nelle operazioni di rafforzamento del settore giovanile, con l’obiettivo di consolidare il vivaio e valorizzare i talenti emergenti.

Calciomercato Lazio. Sono ore intense in casa Lazio. Mentre sul campo i biancocelesti arrivano dal pareggio contro il Lecce e sul mercato è arrivata l’ufficialità della permanenza di Alessio Romagnoli, la dirigenza continua a muoversi anche sul fronte del settore giovanile. La Lazio è infatti vicina a chiudere per Luigi D’Alessio, portiere classe 2007 di proprietà del Benevento. Un’operazione che guarda chiaramente al futuro, in linea con la strategia di rafforzamento del vivaio biancoceleste. In questa stagione D’Alessio non ha ancora collezionato presenze nel campionato Primavera 2, mentre ha giocato una gara in Coppa Italia Primavera, nella quale ha subito due reti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Luigi D’Alessio, portiere classe 2007, si trasferisce dal Benevento alla Lazio, iniziando un nuovo capitolo nella Primavera biancoceleste.

La Lazio monitora con attenzione il giovane portiere Luigi D’Alessio, pro-nipote del cantante Gigi D’Alessio.

