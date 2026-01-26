Lazio colpo in porta | arriva Luigi D’Alessio pronipote del celebre Gigi

Luigi D’Alessio, portiere classe 2007, si trasferisce dal Benevento alla Lazio, iniziando un nuovo capitolo nella Primavera biancoceleste. Pronipote del noto Gigi D’Alessio, il giovane talento rappresenta un’interessante prospettiva per il settore giovanile della società romana, consolidando un legame tra passato e futuro nel mondo del calcio.

Il giovane portiere classe 2007 lascia il Benevento per la Primavera biancoceleste: ecco la storia e il legame con il. Il giovane portiere classe 2007 lascia il Benevento per la Primavera biancoceleste: ecco la storia e il legame con il cantante Sono ore intense in casa Lazio. Dopo il pareggio contro il Lecce e il comunicato ufficiale che ha confermato la permanenza di Alessio Romagnoli, il club biancoceleste guarda anche al futuro, concentrandosi sul settore giovanile. È infatti vicino l’arrivo di Luigi D’Alessio, giovane portiere classe 2007, attualmente di proprietà del Benevento. Un nome che non passa inosservato: Luigi è infatti pronipote del celebre cantante Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La Lazio monitora con attenzione il giovane portiere Luigi D’Alessio, pro-nipote del cantante Gigi D’Alessio.

PRIMAVERA | Lazio, in arrivo un nuovo portiere: è il nipote di Gigi D’AlessioLa Lazio Primavera è pronta ad accogliere un nuovo portiere: è in arrivo Luigi D'Alessio, il nipote di Gigi, estremo difensore classe 2007 ... msn.com

