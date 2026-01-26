Calciomercato Juve | saltato En-Nesyri torna di moda Beto! Cosa c’è di vero dietro al possibile nome per l’attacco
Nel calciomercato della Juventus, dopo il ritiro di En-Nesyri, torna in auge il nome di Beto come possibile rinforzo per l’attacco. La trattativa non si è concretizzata, segnando un passo indietro rispetto alle aspettative. Questa situazione evidenzia come le operazioni di mercato possano evolversi rapidamente, lasciando spazio a continui aggiornamenti e possibilità future per la rosa bianconera.
Calciomercato Sassuolo: si avvicina il colpo Nzola. Cosa manca per chiudere l’affare per l’attaccante, ultimissime novità Djuric Cremonese: visite mediche per il nuovo attaccante dei grigiorossi. Inizia la sua avventura, tutti i dettagli Mercato Lazio: ecco quando Maldini svolgerà le visite mediche. Tutto definito, intanto si scioglie il nodo portieri. Novità Calciomercato Roma: si spinge per Ferreira Carrasco, svelato il piano giallorosso. E per la fascia spunta un nome nuovo! Ultime Calciomercato Sassuolo: si avvicina il colpo Nzola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su calciomercato juve
Calciomercato Juve: le 48 ore di Spalletti e Ottolini. Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza: cosa sta succedendo in casa bianconera
Le ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini.
Juve, giallo En-Nesyri: affare saltato o possibile ritorno di fiamma?
Nelle ultime ore si torna a parlare di Youssef En-Nesyri e del suo possibile trasferimento alla Juventus, dopo le dichiarazioni di Chiellini.
Ultime notizie su calciomercato juve
Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez; Juve, giallo En-Nesyri: affare saltato o possibile ritorno di fiamma?; Juve altra pasta, quella tensione e l'ultima tappa: En-Nesyri, dentro il blitz di Ottolini; En-Nesyri-Juventus non si fa, le possibili alternative: Mateta, Zirkzee, Beto e gli attaccanti seguiti sul mercato.
Calciomercato Juventus: le alternative ad En-NesyriVisualizzazioni: 0 Con En-Nesyri ormai saltato, la Juventus é alla ricerca di un altro attaccante. Nel mirino due attaccanti della Premier League, uno di loro un ex bianconero. Sembrava ormai fatta pe ... calciostyle.it
Moretto: La Juventus si è stanca di aspettare il sì di En-NesyriMatteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlaro della trattativa ormai saltata tra la Juventus e Youssef En-Nesyri: Vi confermo la posizione della Juventus, posizione ... tuttojuve.com
Calciomercato in diretta: Juve, dentro o fuori per En-Nesyri. Maldini alla Lazio x.com
CALCIOMERCATO LAZIO | ULTIMI AGGIORNAMENTI Mercato Lazio: chiusa la corsa per Maldini, Napoli e Juve anticipate Secondo quanto riportato da FABRIZIO ROMANO e MATTEO MORETTO, è stato raggiunto l’accordo verbale totale tra Lazio e Ata - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.