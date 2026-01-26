Calciomercato Juve | saltato En-Nesyri torna di moda Beto! Cosa c’è di vero dietro al possibile nome per l’attacco

Nel calciomercato della Juventus, dopo il ritiro di En-Nesyri, torna in auge il nome di Beto come possibile rinforzo per l’attacco. La trattativa non si è concretizzata, segnando un passo indietro rispetto alle aspettative. Questa situazione evidenzia come le operazioni di mercato possano evolversi rapidamente, lasciando spazio a continui aggiornamenti e possibilità future per la rosa bianconera.

Le ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini.

Nelle ultime ore si torna a parlare di Youssef En-Nesyri e del suo possibile trasferimento alla Juventus, dopo le dichiarazioni di Chiellini.

