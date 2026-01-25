Juve giallo En-Nesyri | affare saltato o possibile ritorno di fiamma?

Nelle ultime ore si torna a parlare di Youssef En-Nesyri e del suo possibile trasferimento alla Juventus, dopo le dichiarazioni di Chiellini. La trattativa sembra aver subito un rallentamento o potrebbe ancora riaccendersi. In questo episodio di Super Blitz, analizziamo gli sviluppi e le possibili implicazioni per il mercato bianconero. Restate con noi per tutte le novità sulla questione-centravanti e le strategie della Juventus.

Torna Super Blitz, il nostro podcast quotidiano con tutte le ultime news di calciomercato. Dopo le parole di Giorgio Chiellini, in casa Juventus la questione-centravanti diventa un giallo: guarda il video. En-Nesyri Juve, può esserci la svolta in attacco. Ecco cosa trapela: le cifre del possibile affare. En-Nesyri potrebbe presto approdare alla Juventus, segnando un cambiamento nel reparto offensivo. En-Nesyri Juve, blitz decisivo per l'attaccante: l'affare è in chiusura! Svelate le cifre. La Juventus si avvicina alla definizione dell'acquisto di En-Nesyri, con un intervento deciso per chiudere l'affare. Argomenti discussi: Accordo per En-Nesyri alla Juve, cifre, formula e condizioni del trasferimento: prestito con diritto di riscatto oppure obbligo?; Juventus, si infittisce il 'giallo' En-Nesyri: il giocatore non ha ancora dato il si definitivo ai bianconeri; Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahçe, le ultime; Juve altra pasta, quella tensione e l'ultima tappa: En-Nesyri, dentro il blitz di Ottolini. Juve, salta l'affare En Nesyri. Chiellini: Trattativa chiusa. Il Director of Football Strategy bianconero chiude le porte al nazionale marocchino: Non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo. En Nesyri-Juventus salta, Chiellini: Trattativa chiusa, non lo vogliamo a titolo definitivo. CALCIOMERCATO - La Juventus non ha ancora trovato l'attaccante che cercava: di sicuro non sarà Youssef En-Nesyri. E' Giorgio Chiellini prima di Napoli-Juventus.

