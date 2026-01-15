Calciomercato | Frattesi ad un passo all’Inter 35 milioni
Il calciomercato dell’Inter si concentra anche sulle operazioni in uscita, con Davide Frattesi tra i possibili partenti. Il centrocampista, attualmente fuori dalle rotazioni di Chivu, potrebbe trasferirsi a gennaio per circa 35 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e rappresenta un’asse importante nelle strategie di mercato del club nerazzurro.
Il calciomercato intorno all’Inter entra nel vivo anche in uscita. Tra i calciatori finiti fuori dalle rotazioni di Chivu c’è Davide Frattesi, pronto a trasferirsi anche nel corso del prossimo calciomercato di gennaio. Il centrocampista classe 1999, secondo le ultime notizie di mercato, sarebbe finito nel mirino di divrrsi club di Premier League. Frattesi in . 🔗 Leggi su Sportface.it
