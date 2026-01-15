Calciomercato | Frattesi ad un passo all’Inter 35 milioni

Da sportface.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato dell’Inter si concentra anche sulle operazioni in uscita, con Davide Frattesi tra i possibili partenti. Il centrocampista, attualmente fuori dalle rotazioni di Chivu, potrebbe trasferirsi a gennaio per circa 35 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e rappresenta un’asse importante nelle strategie di mercato del club nerazzurro.

Il calciomercato intorno all’Inter entra nel vivo anche in uscita. Tra i calciatori finiti fuori dalle rotazioni di Chivu c’è Davide Frattesi, pronto a trasferirsi anche nel corso del prossimo calciomercato di gennaio. Il centrocampista classe 1999, secondo le ultime notizie di mercato, sarebbe finito nel mirino di divrrsi club di Premier League. Frattesi in . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Sirene turche per Frattesi, lo vuole il Fenerbahce: per un’offerta da 30-35 milioni l’Inter tratta

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Frattesi al passo d’addio, novità sul futuro di Aleksandar Stankovic

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calciomercato Inter, nuova svolta Frattesi: scambio alla pari - Frattesi può finire al Galatasaray in uno scambio alla pari con Singo ... interlive.it

“Frattesi, vattene dall’Inter”: Luca, Toni chiari a Dazn - Il calciomercato sta per iniziare, e sembra già esserci uno dei tormentoni della campagna acquisti invernale: si tratta di Davide Frattesi. tuttosport.com

calciomercato frattesi passo all8217interCalciomercato Inter News/ Frattesi piace anche all’estero: la cessione si avvicina? (oggi 4 gennaio 2026) - Calciomercato Inter News: sempre più lontano dalla galassia nerazzurra, Davide Frattesi potrebbe finire a giocare nel Galatasaray. ilsussidiario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.