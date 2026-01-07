Calciomercato Lazio nel mirino un 2003 ex Inter | ha già detto si

La Lazio sta lavorando intensamente sul mercato in vista della prossima stagione. Tra i profili monitorati, figura anche Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 che ha già dato il suo consenso al trasferimento. Cresciuto nell'Inter e attualmente al Bologna, Fabbian rappresenta un possibile rinforzo per il centrocampo biancoceleste. La società studia le migliori soluzioni per rafforzare la rosa e mantenere un progetto competitivo.

Calciomercato Lazio. La Lazio ha accelerato sul fronte mercato mettendo nel mirino diversi profili. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è anche quello di Giovanni Fabbian, centrocampista cresciuto nell’ Inter e oggi al Bologna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste avrebbe già mosso i primi passi concreti presentando un’offerta sia per Fabbian sia per Daniel Maldini. Un doppio tentativo che testimonia la volontà della dirigenza di Lotito di alzare il tasso tecnico della squadra e offrire nuove soluzioni all’allenatore. Calciomercato Lazio: segnali positivi su entrambi i fronti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

