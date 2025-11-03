Ricalcolo in testa alla classifica del girone senese del campionato di Terza categoria: San Rocco e Meroni scavalcano la Sangimignanese raggiunta anche dall’Upp Poggibonsese. Quattro squadre sembrano staccarsi dal gruppone: saranno loro le protagoniste della stagione? I turriti hanno perso a sorpresa in casa con l’Ancaiano per 2-1: di Mensini e Toracca le reti gialloverdi, di Logi quella valdelsana. Il San Rocco è andato a vincere per 3-0 a Pievescola (Castelli, Merka e Silvestri) mentre il Meroni ha prevalso per 2-0 a Geggiano (nella ripresa in gol Carli e Turrini). L’Upp Poggibonsese dilaga in casa del Chiusdino vincendo per 6-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Sangimignanese battuta, San Rocco e Meroni a valanga. Il Montallese fa suo il derby. Esulta il Castellina Scalo