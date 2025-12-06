Promozione Sorpresa Barberino Tavarnelle Ora Lacchi si gode il momento
E’ il Barberino Tavarnelle la sorpresa del girone B. La matricola guidata da Stefano Lacchi, sta vivendo un momento scintillante. Dopo la sconfitta sul campo della capolista Mobilieri Ponsacco, il Barberino Tavarnelle con carattere e determinazione, ha saputo rialzarsi inanellando una striscia di tre successi consecutivi, di cui due esterni di fila, che li ha proiettati nella zona nobile della classifica. Tre vittorie pesanti contro buoni avversari, hanno permesso alla matricola di arrivare ad occupare il secondo posto della classifica in coabitazione con l’ Atletico Maremma. Successi che certificano la crescita di un gruppo giovane ma già maturo, capace di imporsi sia tra le mura amiche che lontano da casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
