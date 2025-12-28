Calcio Gabriele Gravina | Stiamo cercando di non rendere gli spareggi un’ossessione

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha dichiarato che si sta lavorando per evitare che gli spareggi per la qualificazione diventino un'ossessione. La Nazionale italiana di calcio si prepara a un importante impegno in primavera, con l'obiettivo di affrontare la fase decisiva senza pressioni eccessive. La strategia mira a garantire un percorso equilibrato e sereno, concentrandosi su un approccio mirato e responsabile.

La Nazionale italiana di calcio sarà chiamata a un impegno importante in primavera e non saranno ammessi passi falsi. La squadra allenata da Gennaro Gattuso disputerà i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 per conquistare il pass alla fase finale della rassegna iridata. Un traguardo non raggiunto dalla selezione del Bel Paese nelle ultime due edizioni e non si vuole assolutamente replicare. Le date da temere a mente sono le seguenti: Italia-Irland del Nord in programma giovedì 26 marzo alla 20.45 a Bergamo; martedì 31 marzo alle ore 18.00 o alle 20.45 in trasferta contro la vincente del confronto Galles-Bosnia ed Erzegovina.

FIGC - Gravina: "Playoff Italia, stiamo cercando di non renderli un'ossessione" - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport ai Globe Soccer Awards: "Viviamo l'attesa dei playoff con serenità e con la consapevolezza di dover centrare un traguar ... napolimagazine.com

Gravina: “Playoff? Dobbiamo essere consci delle nostre capacità e responsabilmente leggeri” - Le parole del presidente della FIGC Gravina presente a Dubai per i Globe Soccer Awards: le sue dichiarazioni sui playoff ... gianlucadimarzio.com

Calcio: SSC Ancona, è addio con Gabriele Petrucci. Risolto il contratto con il portiere facebook

Il presidente della FIGC Gabriele #Gravina condanna gli insulti di #Allegri a #Oriali: «Una sconfitta per l'immagine del calcio italiano» x.com

